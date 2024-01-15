Будущую процедуру выборов Президента РФ обсудили на площадке «Экспертного клуба РТ»

На сегодняшний день на статус кандидата в Президенты претендует еще два самовыдвиженца и пятеро представителей политический партий. Они продолжают сбор подписей. Подробнее их персоналии и будущую процедуру выборов обсудили на площадке «Экспертного клуба РТ» местные эксперты.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев заявил, что поддержал своей подписью кандидата в Президенты России Путина и утверждает, что жители Татарстана делают это осознанно и уверенно. Он также отметил, что существуют шансы собрать подписи и у других возможных кандидатов, включая Сергея Бабурина, но ни один из них не может рассчитывать на уровень поддержки, который имеет Путин.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков выразил мнение, что никто не сомневается в большом количестве подписей за Путина. Он также подчеркнул, что переизбрание Путина на пост президента – это вопрос времени, но необходимо соблюсти все юридические формальности для обеспечения легальности выборов.

Большаков также считает, что количество подписей за Путина будет гораздо больше, чем требуется по закону, и отметил, что ситуация в Татарстане почти не отличается от общероссийской. Он также утверждает, что кандидаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» уже зарегистрированы, поэтому избиратели увидят четыре вышеперечисленные кандидатуры в избирательном бюллетене. Остальные семь кандидатов должны собрать значительное число подписей, учитывая региональный фактор, их потенциал не очевиден в настоящее время.

«Относительно известны в политическом плане Борис Надеждин и Сергей Бабурин, Андрей Богданов. Но им попадание в бюллетень для голосования не гарантировано. Может сработать поддержка избирателем новых кандидатов или кандидата-женщины, но это - неочевидно. Поэтому число кандидатов в избирательном бюллетене не будет превышать 4-8 человек. Эксперты сходятся на цифре шесть, но это тоже предварительные оценки», - заключил эксперт.

Эксперт Евгения Храмова отметила, что подача заявки на кандидатство является важным шагом в жизни политика. Она считает, что это свидетельствует о уверенности кандидата в своих силах.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов выразил мнение, что сбор подписей является своего рода генеральной репетицией голосования. Он также отметил, что нет реальной альтернативы Владимиру Путину в качестве кандидата на должность президента, и россияне это понимают.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула важность того, чтобы каждый избиратель мог выбрать кандидата, отражающего его взгляды. Она также отметила, что зарегистрированные кандидаты имеют все шансы представлять интересы своего электората. Павлова выразила уверенность в том, что Путин делает все возможное для защиты страны и свободы каждого гражданина.