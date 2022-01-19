Андрей Воронцевич, УНИКС: «А мы, что не звезды что ли?»

В преддверии матча УНИКСа в Евролиге с “Барселоной” мы пообщались с баскетболистом казанской команды - Андреем Воронцевичем. В эксклюзивном интервью “Казанским ведомостям” игрок рассказал, что случилось в выездном матче с каталонцами, есть ли шансы у Марио Хезоньи вернуться в НБА и кем должны стать агенты агенты для молодых баскетболистов.

О жесте Айзеи Кэннана болельщикам “Барселоны”: «Не знаю, о чем он думал, но я в этом жесте ничего плохого не вижу»

Как оцените первую половину сезона?

Сейчас какие-то итоги подводить не стоит, самый ответственный момент еще впереди. Команда идет неплохо, многим нравится наша игра. Среди моих знакомых и близких такой ажиотаж просмотра баскетбола вырос прежде всего благодаря нашей хорошей игре и командной химии. Сейчас насчет результатов говорить не стоит, пока середина сезона, хочется пожелать всем здоровья, и идем дальше с таким же настроем.

Что случилось в игре с «Барселоной»? Вы вели 20 очков, а потом растеряли преимущество и проиграли ту встречу. Что стало причиной поражения? («Барселона» выиграла у УНИКСа 111:109 ОТ)

В той игре все хорошо шло, шло, шло, а потом сами отдали несколько мячей, допустили ненужные потери. Но честно скажу, что для меня эта игра была принципиально важна. Для нашего понимания, ведя 20 очков, тем более на площадке в Барселоне, это, конечно, прилично, но это только половина дела. Пол игры у нас было +20, а потом мы стали терять мяч на ровном месте, выбрасывать его куда-то в аут, что-то не забили.



Хотя я после игры сказал ребятам, что ими горжусь, и это был прекрасный матч несмотря на то, что мы его проиграли. Хочется выигрывать все, но из таких поражений надо извлекать уроки, потому что когда ведешь в игре +20 очков и начинаешь расслабляться с командами такого уровня как «Барселона», они тебя сразу накажут. Поэтому ничего страшного в этом поражении нет. Конечно, хочется все всегда забивать и выигрывать, но это спорт и здесь надо работать так, чтобы твои совершенные ошибки не повторились в следующем матче.

Сказали что-нибудь Айзее Кэннану за жест трибунам? (Преимущество УНИКСа по ходу встречи достигало 20 очков. В четвертой четверти после 3-очкового Николы Миротича «Барселона» сократила отставание до 12 очков. На попадание форварда из-за дуги ответил защитник Айзейя Кэнан (84:69), который поднес указательный палец к губам, призывая зал к спокойствию)

Тренер на это обратил внимание, сказал, что это был неправильный жест, но Айзея ничего плохого не хотел им сказать. Это баскетбол, мы все эмоциональные, особенно когда ты в игре бегаешь на пульсе 180-200 весь матч.



Не знаю, о чем он думал, но я в этом жесте ничего плохого не вижу. Но им он сподвиг трибуны «Барселоны» проснуться, и они засвистели, закричали, зашумели так, что этой волной энергии помогли каталонским игрокам. Поэтому, возможно, он этим помог противнику, в этом жесте я ничего плохого не вижу.

«Если нас крикикуют, то значит к нам есть интерес»

УНИКС часто критикуют за однообразность игры в атаке, мол, крутят только одни "восьмерки". Действительно, порой кажется, что команда мало двигает мяч, что можете ответить на подобную критику?

Мне интересно, кто нас критикует. Если знающие люди, это один вопрос. Но если критикуют, значит, к нам есть интерес, значит, это уже хорошо. Но это тренерская задумка, видение его штаба. Тренер видит и понимает, что у нас работает, и если крутим, значит, это действенно.

В стартовой пятерке на позиции разыгрывающего начинает Лоренцо Браун, он же и является лидером по передачам в команде, но в большей степени кажется, что он не разыгрывающий, а комбо-гард. Как думаете, команде не хватает, скажем так, игрока в старте, который может отдать передачу с одного угла на другой?

Нет, я так не думаю, у нас есть еще и Марко Списсу, есть еще Георгий Жбанов, который может сыграть на позиции первого номера. У нас достаточно людей, которые могут играть на позиции разыгрывающего, даже тот же Марио Хезонья, если его поставить на первый номер, он неплохо будет там выглядеть.



Вы тоже лидер в команде по передачам, это установка тренера?

Это просто моя игра такая, я пытаюсь играть в командный баскетбол. На тех же тренировках я благодарю и подбадриваю своих партнеров, если они делятся мячом с товарищами по команде. Когда у нас получается сделать больше трех-четырех передач, а если и пять-шесть, то я тогда кричу: «Супер, просто “Сан-Антонио”».

Об игре команды без габаритного центрового: «Сейчас я не вижу большой разницы»

Одно время команда начинала в старте с большим центровым Тони Джекири, но потом вы полностью перешли к игре маленькой пятеркой. Почему было принято такое решение, и как лично вам играть удобнее: когда на площадке большой и маломобильный центр, или когда вы меняетесь все на всех? Ушло ли время центровых без броска?

Нет, не думаю, что их время уже ушло. Вон, Вальтер Таварес (центровой мадридского «Реала») какой молодец, активный, большой, и я не скажу, что у него есть бросок. Или Тибор Пляйс из «Эфеса», у него потрясающий бросок, даже супер-бросок, но приходится центровым сейчас обучаться ремеслу у маленьких игроков.



Я соглашусь, что чем более ты мобильный, тем, естественно, твоя ценность увеличивается. Если ты умеешь обыгрывать под кольцом, идти в проход и не только под сильную руку, но и под слабую. Все это всегда приветствуется, но говорить на счет всех, я бы тоже не стал.

Мне вообще нравятся тренеры, которые находят в игроках сильные стороны и не дают, засидеться. Одни тренировки — это, конечно, хорошо, но игровое время необходимо. И я симпатизирую тем тренерам, которые стараются раскрыть все сильные стороны в каждом игроке. Потому что бывает так, что в одной команде игрок не особо выделяется, его ставят в «угол», стой и наслаждайся жизнью, а в другой команде он начинает феерить и раскрываться. И думаешь, почему?

Поэтому хотелось бы, чтобы каждый игрок, естественно, самостоятельно и при помощи тренеров, которые видят его сильные стороны и помогают, развивался. И тогда все эти вопросы о том, что есть игроки с броском и без него отпадут.

Можно даже взять Джона Брауна, мы с ним проводили достаточно времени на тренировках бросая, и я не вижу теперь у него проблем с броском, мне хотелось ему как-то помочь. Я говорил ему: “Просто делай, замечай каждый свой промах. Если промахнулся, это хорошо. Значит, есть возможность сделать себя лучше”. И он просто с уверенностью стал бросать, а если когда-то промахивается, то ведь и Майкл Джордан когда-то промахивался, ничего страшного в этом нет.

Поэтому когда в тебя верит тренер, когда в тебя верят игроки и одноклубники, и когда ты веришь в себя сам, тогда это комбинация для чего-то большого. Поэтому я не хочу разделять больших игроков от маленьких, а это больше про то, что умеешь или не умеешь. Если центровой умеет бросать, то пусть бросает, почему нет?

Как вам идея пятерок без габаритного центрового, реализуема ли она?

Да, конечно, но в этом преимущества нет. Сейчас я не вижу большой разницы, маленькие игроки не особо выигрывают в скорости у больших. Потому что сейчас центровые становятся гораздо быстрее и мобильнее. Но не обижая никого, могу сказать, маленькой пятеркой ты можешь найти преимущество в скорости, мобильности, но надо понимать, против кого ты выходишь. Для этого тренер и решает, кто пойдет сейчас на площадку: либо маленькие, либо большие, либо и те, и другие сразу, то есть зависит от соперника.

Поэтому надо варьировать состав. Например, против габаритного Вальтера Тавареса можно выпускать большого центрового, а потом пробовать обыграть его маленьким центровым. Главное, чтобы все приносило результат.

В защите вы меняетесь все на всех, почему не используете зонную защиту?

Не знаю, почему мы не играем «зоной». Мне если честно, нравится эта защита, после нее всегда получается хороший быстрый отрыв, должен быть хороший подбор. Но тренер так видит и считает нужным не ставить зонную защиту. У нее есть минус в том, что если ты играешь против хорошо бросающих игроков, которые реализовывают трехчоковые с хорошим процентом, то такая защита разбивается в пух и прах.



Перасович, видимо, как бывший баскетболист - хороший снайпер, понимает, что, если команды имеют хороших шутеров: от больших и до маленьких, то тогда мы и не ставим «зону». Может, в дальнейшем и будем пробовать.

Об игре Марио Хезоньи: «Не знаю насчет того, того что, удалось ли ему стать лидером»

Как в команду влился Марио Хезонья? Одно время даже его критиковали. Как думаете, в чем его феномен? Есть ли у него задатки лидера?

Талантливый парень, нормально играет, амбициозный, где-то надо его поддержать, где-то наоборот дать возможность подурачиться, чтобы он потерял мяч. Не знаю насчет того что, удалось ли ему стать лидером. Мне кажется, у нас все лидеры, такого нет, чтобы был один лидер, а все остальные не такие. Все правильно распределяют свои позиции, все знают, что, от кого требуется, и что просит тренер. Все нормально, мы все в хорошем равноправии, с уважением к друг другу относимся.



В команде я себя называю старшим научным сотрудником и стараюсь всячески раскрыть потенциал Марио, чтобы он немного понимал, что баскетбол командный вид спорта, а не большой теннис, где ты один ответственен за свои действия.

Разговаривали ли вы с ним о его карьере в НБА? Что он говорит, почему у него не получилось там?

Нет, таких вопросов не задаю, потому что это будет некорректно с моей стороны. Только журналисты могут задавать такие вопросы. Я бы сказал, что у него все получилось. Мне кажется, мало кто из европейских игроков за последнее время так долго играл в НБА, причем получая большие минуты, и я думаю, что все у него все впереди. Он молод, потенциал у него хороший, ему нужно чуть-чуть опыта европейского баскетбола, немного понимания самого баскетбола, и он готов.

Хотелось бы узнать по поводу распределения бросков в команде. Больше всех их получают Марио, Лоренцо и Айзея. Почему выбрана именно такая стратегия? И почему так часто играется много изоляций?

Я думаю, что это от защиты и от возможности держать мяч в руках. Это происходит, когда у тебя 70% владения мяча в твоих руках. Естественно, когда против тебя в концовках матчей меняется защита, то идет переход на изоляции.

Мы стараемся играть на команду и вывести именно игроков на открытый бросок, неважно кто это. Но я думаю, что каждый должен быть на площадке готов, вне зависимости от того сколько раз он получит мяч. Но если так получается, то это еще и зависит от комбинаций, которые мы разыгрываем. Тренер видит, где мы можем создать преимущество. Поэтому если в определенных моментах есть преимущество, то мы стараемся его использовать.

Об участии в Матче всех звезд: «Это прекрасное шоу для болельщиков и игроков»

Вы и Марио стали лидерами голосования Матча всех звезд, как относитесь к уикенду всех звезд, и резонно ли его проводить в условиях ковида?

Сейчас сложно говорить, что уместно, а что нет. Главное, чтобы все были здоровы. Матч всех звезд – это потрясающее мероприятие, не хочется думать о ковиде, но приходится. Если убрать коронавирус в сторону и не думать о нем, представить, что все живы и здоровы, и никто не болеет, то это потрясающее мероприятие, праздник баскетбола, встреча друзей, теплое общение, шоу для зрителей, и возможность посмотреть на красивый баскетбол, который ты не увидишь во время официальных матчей.

И для меня – это праздник, и слэм-данк контест, и конкурс трехочковых бросков, мне настолько это нравится, особенно, когда из этого делают красивое шоу, а еще призы дают. Я даже становился первым MVP (самым лучшим игроком) первого Матча звезд Единой лиги ВТБ. Тогда мне подарили УАЗ «Патриот», это же круто. Я отдал его на благотворительность. Даже не так получилось, мне его везли 3,5 месяца, а я отдал на благотворительность на 200 тыс. больше, чем получил с этого автомобиля.

Почему вам его так долго везли?

Не знаю, это лучше спросить у организаторов. Проще было его забрать и на нем уехать.

Об игре Антона Понкрашова в Иране: «Видимо, сильно он застоялся и ему хотелось играть»

Антон Понкрашев возобновил карьеру в Иране, как к этому относитесь?

Просто потрясающе, я с такой радостью прочитал эту новость и смотрел его блог. Я скажу, что он красавчик, я рад за него. Я знаю, насколько Антон любит баскетбол, насколько он без баскетбола жить не может. Видимо, сильно он застоялся и ему хотелось играть. Он чувствует, что он полон сил и энергии, по нему видно, что у него горят глаза. Даже в своем блоге, давая комментарии по поводу подписания, он на мой взгляд, делал это с большими горящими глазами. Дай бог ему еще поиграть и здоровья, потому что деньги деньгами, а радость оттого, что ты причастен к этому спорту, который любишь всем сердцем, мало с чем можно сравнить.

Тимофей Мозгов также подписал контракт с «Руной».

Да, пацаны - красавцы, я знаю, что Егор Вяльцев подписывался с “Самарой”, я и за него порадовался. Это прекрасно, пусть пацаны играют, если нравится, есть силы и здоровье, то вперед. Я за них, честное слово, рад.

А Тимофея не звали в Казань?

Нет, это же не моя работа, у меня другая задача. Если бы я был агентом, тренером или президентом, тогда можно было думать.

Говорю своему агенту: «Ты нихрена не работаешь»

Вы затронули тему агентов, в российском футболе есть с ними глобальная проблема, а как обстоят дела с агентами в баскетболе?

После подписания контракта с клубом агентов и не видно. У меня нормальный агент - Бурган Назиров, я в принципе им доволен, он старается изо всех сил, он кстати из Казани. Мы с ним, если не соврать, вместе лет 18, наверное. Была у меня возможность подписаться с другими агентами, но, как я люблю ему говорить: «Я в тебя верю и продолжаю верить, но ты нихрена не работаешь». Но я так шучу, он на самом деле очень профессиональный агент, и, конечно, со своей колокольни я могу сказать, что в агентскую работу я бы добавил больше пиара.



Потому что надо двигаться, с людьми общаться, заключать больше рекламных контрактов, размещаться на билбордах с каким-то лозунгами, это ни сколько денег стоит, сколько движений, которые надо создавать. Поэтому я бы хотел пожелать всем нашим агентам, чтобы они активнее продвигали игроков с помощью сувенирной продукции, команда командой, а продвижение личного бренда тоже приятно. Почему на футболках есть звезды НБА, а мы что, не звезды что ли? Это приятно, я бы такие вещи подогнал своим друзьям и знакомым и носил бы сам.

Я бы поработал с агентом с этой стороны, потому что подписать игрока и иметь с него деньги - это одно, но еще надо добавить работы с юридической стороны, чтобы все молодые баскетболисты, не имея юридического опыта, не были обмануты и были защищены со всех сторон, чтобы могли думать только о баскетболе, а остальными вопросами бы занимались их агенты. Или как минимум агенты бы готовили игроков к дальнейшей самостоятельной жизни. Не хочу никого обидеть, просто мое мнение, что агент должен быть как опора и щит, который защищает игроков от проблем, но при этом их еще и обучает. Потому что заканчивая школу, игрок поступает в университет, у него начинаются бесконечные тренировки, и ты всю жизнь работаешь в этом режиме, мало кто имеет таких помощников. И при этом агент не должен быть проблемой.

Какие ожидания на вторую половину сезона?

Хочется, чтобы все были здоровы, чтобы ковидные вопросы и травмы не задевали команды. Игр полно, предстоит много работы, тем более, во второй части сезона. Больше позитива должно быть, потому что дело близится к весне и лету, и вторая половина сезона – это рассвет. И как раз в ней проходят все важные игры, от которых будет зависеть дальнейшая судьба всех клубов и тем интереснее.

Как скажется плотный график из-за перенесенных матчей?

Да он и так был плотным, будем работать и стараться. Я надеюсь, что все будут здоровы, чтобы каждый имел игровое время.

Фото: пресс-служба БК УНИКС.