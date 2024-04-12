Аниматорам на Баумана придется участвовать в аукционах

Соответствующее постановление было опубликовано в очередном выпуске Сборника электронных документом на сайте мэрии города.

«Уличная торговля и оказание услуг считаются разрешенными в установленном месте в случае, когда субъектом уличной торговли (субъектом по оказанию услуг) заключен соответствующий договор с уполномоченным органом на размещение объекта уличной торговли и оказания услуг в установленных местах», - отмечено в постановлении.

Городские власти также установили единственную точку, где допускается уличная торговля и оказание услуг - напротив дома №70 по улице Баумана. Площадь участка составляет 100 квадратных метров.

Также в документе отмечено, что лица, оказывающие свои услуги в этой зоне обязаны «определенный уровень профессионализма, соответствующие сценическому, творческому образу одежду и внешний вид».