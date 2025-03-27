Аномальная жара: Татарстан в зоне риска по смертности

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Республика
27 марта 2025  16:03

Татарстан оказался в списке регионов России, где наблюдается повышенная смертность населения, связанная с аномально высокими температурами. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты» («АиФ»).

Исследования показывают, что темпы роста средней температуры в России значительно опережают общемировые показатели, превышая их в два раза. Эта тенденция вызывает серьезную обеспокоенность у ученых и экологов.

Наиболее уязвимыми к воздействию жары оказываются жители городов, что обусловлено так называемым «эффектом острова тепла». Данный феномен приводит к усилению жары в городской среде, создавая некомфортные и опасные условия для жизни.

Вместе с Татарстаном в перечень регионов с высокой смертностью от жары вошли также Волгоградская, Ростовская, Астраханская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская, Пензенская и Челябинская области.

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Аномальная жара: Татарстан в зоне риска по смертности
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