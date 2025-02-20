Аномальные холода в Татарстане: прогноз погоды на ближайшие дни

В ближайшие дни на территории Татарстана ожидается аномально холодная погода. Это связано с влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления, сообщает Гидрометцентр РТ. Существенных осадков не прогнозируется, однако в ночные и утренние часы возможны туманы. Среднесуточные температуры будут ниже климатической нормы на 3–6 градусов.

Пятница и суббота, 21–22 февраля

В эти дни небо над регионом будет преимущественно облачным с прояснениями. Осадки маловероятны. Ночью и утром температура опустится до -15...-22 градусов, а при прояснениях — до -25...-26 градусов. Днем воздух прогреется до -7...-12 градусов.

Воскресенье, 23 февраля

В воскресенье осадков также не ожидается, но температурный фон немного повысится. Ночью и утром столбики термометров покажут -14...-19 градусов (при прояснениях — до -23), днем температура составит -6...-11 градусов.

Понедельник и вторник, 24–25 февраля

По предварительным данным, в начале следующей недели погода существенно не изменится. Прогнозируются умеренные морозы без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах -14...-20 градусов, днем — от -5 до -10 градусов.

Жителям Татарстана рекомендуется одеваться теплее и быть осторожными на дорогах из-за возможных туманов и гололедицы. Следите за обновлениями прогнозов от Гидрометцентра РТ.