Аномальные холода в Татарстане: прогноз погоды на ближайшие дни

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20 февраля 2025  16:17

В ближайшие дни на территории Татарстана ожидается аномально холодная погода. Это связано с влиянием малоградиентного поля повышенного атмосферного давления, сообщает Гидрометцентр РТ. Существенных осадков не прогнозируется, однако в ночные и утренние часы возможны туманы. Среднесуточные температуры будут ниже климатической нормы на 3–6 градусов.  

Пятница и суббота, 21–22 февраля 
В эти дни небо над регионом будет преимущественно облачным с прояснениями. Осадки маловероятны. Ночью и утром температура опустится до -15...-22 градусов, а при прояснениях — до -25...-26 градусов. Днем воздух прогреется до -7...-12 градусов.  

Воскресенье, 23 февраля  
В воскресенье осадков также не ожидается, но температурный фон немного повысится. Ночью и утром столбики термометров покажут -14...-19 градусов (при прояснениях — до -23), днем температура составит -6...-11 градусов.  

Понедельник и вторник, 24–25 февраля  
По предварительным данным, в начале следующей недели погода существенно не изменится. Прогнозируются умеренные морозы без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах -14...-20 градусов, днем — от -5 до -10 градусов.  

Жителям Татарстана рекомендуется одеваться теплее и быть осторожными на дорогах из-за возможных туманов и гололедицы. Следите за обновлениями прогнозов от Гидрометцентра РТ.  

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Аномальные холода в Татарстане: прогноз погоды на ближайшие дни
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