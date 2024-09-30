Антициклон сохранит в Татарстане теплую погоду

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Республика
30 сентября 2024  17:48
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане ожидается теплая и сухая погода, но с небольшим похолоданием. От этом сообщается в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Благодаря влиянию антициклона, в Татарстане сохраняется теплая и сухая погода. Однако в ближайшие дни ожидается смена атмосферных фронтов, что приведет к небольшому понижению температуры.

В понедельник днем воздух прогрелся до +20..+25°, но уже во вторник столбики термометров покажут не выше +18..+23°. Ночью ожидается +5..+10°, местами возможны заморозки до -2°.

В среду и четверг дневные температуры составят +15..+20°, по ночам ожидается 0..+6°. В выходные дни существенных изменений в погоде не ожидается.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни осадки маловероятны. Ветер сменит направление на восточное.

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