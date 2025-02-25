Антон Алиханов посетит Татарстан для обсуждения развития промышленности и автокомпонентов

27 февраля в Татарстан с рабочим визитом прибудет министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. В программе визита запланирована встреча с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, а также участие в расширенном заседании коллегии республиканского Минпромторга и заседании координационного совета по промышленности. Особое внимание будет уделено вопросам развития производства автокомпонентов в регионе.

Напомним, что Антон Алиханов возглавил Минпромторг РФ в мае 2024 года, до этого он занимал пост губернатора Калининградской области.