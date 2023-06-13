Аппарат Совета Тукаевского района РТ возглавил бывший директор школы в Калмаше

Новый руководителем аппарата Совета Тукаевского района РТ стал Айрат Габдуллин. Об этом сообщили в пресс-слубе администрации района. Ранее Габдуллин работал директором в одной из школ в Калмашском поселении Татарстана.

«47-летний глава аппарата за активную деятельность награжден почетной грамотой главы Тукаевского муниципального района, благодарственным письмом Минобрнауки Республики Татарстан», – отметили в пресс-службе администрации.

Айрат Габдуллин также участвует в различных крупных событиях района. Так, 11 июня он был ведущим районного Сабантуя в деревне Кзыл-Байрак.

Ранее «КВ» сообщали, что гендиректором управляющей компании Челнов стала бывшая чиновница исполкома. В ведении компании находится 51 жилой дом.