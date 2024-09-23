Аргентина пока не видит себя в БРИКС, но готова рассмотреть приглашение

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Россия/Мир
23 сентября 2024  09:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Аргентина не получала приглашения на предстоящий саммит БРИКС в Казани, однако готова будет изучить его, если оно поступит. Об этом заявил посол республики в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что Буэнос-Айрес не видит явных преимуществ от присоединения к БРИКС, поскольку уже имеет налаженные каналы взаимодействия со всеми странами-участницами объединения.

«У нас прекрасные отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, в том числе в торгово-экономической сфере. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами», – пояснил посол.

По его словам, в настоящее время приоритетной задачей для Аргентины является вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития.

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