Аргентина заинтересовалась производством «КАМАЗов» в своей стране

Аргентина заинтересована в локализации производства «КАМАЗов» в своей стране. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на посла России Дмитрия Феоктистова.

Во время одной из встреч с российской делегацией у местных властей эта тема вызвала интерес, в то же время конкретных предложений не поступало. Однако уже есть некоторые идеи о конкретных точках, где можно было бы построить такой завод, рассказал дипломат.

Важный момент, что аргентинская сторона проявила интерес именно к производству грузовиков на своих мощностях, а не к поставкам готовых татарстанских машин.