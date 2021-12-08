 Аргентина заинтересовалась производством «КАМАЗов» в своей стране
news_header_top_970_100

Аргентина заинтересовалась производством «КАМАЗов» в своей стране

Аргентинская сторона проявила интерес именно к производству грузовиков, а не к поставкам готовых машин.

Республика
8 декабря 2021  11:20
Автор:
Ольга Ильина

Аргентина заинтересована в локализации производства «КАМАЗов» в своей стране. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на посла России Дмитрия Феоктистова.

Во время одной из встреч с российской делегацией у местных властей эта тема вызвала интерес, в то же время конкретных предложений не поступало. Однако уже есть некоторые идеи о конкретных точках, где можно было бы построить такой завод, рассказал дипломат.

Важный момент, что аргентинская сторона проявила интерес именно к производству грузовиков на своих мощностях, а не к поставкам готовых татарстанских машин.

Новости
В Татарстане зарегистрировали 193 новых случая COVID-19
В Казани из-за метели образовались 10-балльные пробки
Участники «Школы фермера» изучили успешный опыт коневодов Татарстана
Аргентина заинтересовалась производством «КАМАЗов» в своей стране
В Казани будут убирать снег 266 единиц спецтехники и 500 рабочих
Вахитовский суд Казани оштрафовал ВТОЦ* на 250 тыс. рублей
В Татарстане задержали водителя, чуть не сбившего с ног инспектора ГИБДД
В музыкальную школу Казани закупят инструменты за 6,6 млн рублей