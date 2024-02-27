Арина Петрова о парковках: «Даже если закатаем весь двор, их никогда не хватит»

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Республика
27 февраля 2024  19:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Руководитель департамента программ развития городской среды Института развития городов РТ Арина Петрова рассказала, что у жителей Татарстана самый актуальный вопрос касается парковочных мест во дворах.

«Большой запрос на парковочные места. Мы их, конечно, создаем, но не в той мере, в которой жильцам этого хочется. Если даже мы закатаем весь двор в парковочные места, их никогда не хватит», — цитирует собеседницу «Татар-информ».

Руководитель объяснила, что ее команда старается асфальтировать все возможные плоащадки: например, когда видит зоны без крупных деревьев. Впрочем, есть и абсолютно противоположные мнения. Это главный конфликт соседей-участников программ по благоустройству дворов.

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