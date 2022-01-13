Артемий Лебедев объяснил свое высказывание о суверенитете Татарстана

Российский дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое высказывание о том, что Татарстан хочет показать свою самостоятельность и это может печально закончиться. Он сделал это в беседе с министром цифрового развития РТ Айратом Хайруллиным для подскаста, куда Лебедев был приглашен в качестве гостя.

«Смысл моего поста был как раз в том, что не надо раздруживаться! Типа, ребята, я замечаю какие-то вещи, которые у меня вызывают непонимание. Я не понимаю, почему происходят какие-то процессы, мне кажется, что они, возможно, могут стать опасными», – пояснил дизайнер.

Напомним, что дизайнер еще в 2020 году опубликовал пост после того, как в Казани открылось Большое казанское кольцо. Под постом он поделился тем, что опасается, как попытки Татарстана показать самостоятельность могут стать плачевными.

«Оказалось, что Большое казанское кольцо — самая большая трамвайная линия в России, 34 километра. Я очень рад за Казань. Единственное, за что не могу не переживать, — то, что наша замечательная Республика Татарстан подает все больше признаков о том, что все больше хочет поиграть в самостоятельность. И это может закончиться печально, если вовремя не обратить на подобное внимание», – рассказал тогда Лебедев.

Также в рамках подкаста Лебедев рассказал, почему он и его команда доверили делать логотип Года цифровизации РТ нейросети.

По его словам, робот в отличии от человека часто может выдать свежую идею, а еще нейросеть выдает много тысяч вариантов дла рассмотрения.

«Мы создали механизм, который генерит идеи. При чем эти идеи иногда настолько нестандартные и яркие, что если бы был живой человек, который умеет так делать, я бы его сразу взял на работу», – рассказал он.