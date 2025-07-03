Архитекторы и урбанисты соберутся в Казани на форум «Диалоги»

19 и 20 сентября в Казани состоится крупная архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги», организованная Институтом развития Казани. Мероприятие соберет архитекторов, застройщиков и представителей органов местного самоуправления для обсуждения актуальных вопросов городского развития. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

В программе конференции - дискуссии о транспортной инфраструктуре, создании современных арт-пространств и экономике городских территорий. Участники рассмотрят перспективы развития транспортно-пересадочных узлов, организацию музейных пространств и арт-резиденций, а также вопросы эффективного использования городских площадей.

Точное место проведения форума будет объявлено на официальном портале kzn.ru до 8 сентября. Для участия в конференции необходимо пройти предварительную регистрацию. Напомним, в прошлом году на конференцию «Диалоги» зарегистрировалось более 1,5 тыс. человек. На нее было приглашено порядка 80 спикеров.

