Архитекторы в Казани обсудят развитие промышленных территорий

В столице РТ 26-27 апреля состоятся очередные весенние архитектурные «Диалоги», которые пройдут на территории бывшего завода «Теплоприбор». На этот раз они обсудят возможности для использования и перспективы развития промышленных территорий Казани.

Подробнее об этом рассказала в ходе делового понедельника в городской мэрии главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина.

«Мы уже второй раз поднимаем эту тему, потому что до сих пор в городе и по новым территориям пока идут не очень качественные проекты, и по бывшим промплощадкам у инвесторов нет четкого понимания, как они могли бы активно встраиваться в жизнь города», - прокомментировала она.

«Диалоги» будут посвящены двум направлением. Первое - редевелопмент промышленных территорий, покинутых производителями, а также проектирование будущих промышленных площадок. Второе - монументальное искусство в городской среде.