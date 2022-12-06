Госархив Татарстана войдет в блокчейн-структуру Российского центра оборота прав

Госархив Татарсиана подписал соглашение с Российским центром оборота прав о включении узла в блок чейн-инфраструктуру сети РИС РФ. Документы подписали в Кабинете министров РТ.

Региональный центр интеллектуальной собственности хранит информацию о реестрах госорганизаций, бизнесменов или других лиц. Сама сеть строится на технологии блокчейна. Привязка к системе минимизирует проведение лицензионных сделок, дает возможность верифицировать объекты и позволяет надежно их хранить.

«Каждый документ имеет интеллектуальное право на этот документ и мы должны связываться с каждым автором, потому что материальный носитель принадлежит архиву, а право принадлежит правообладателю. И не всегда мы можем точно знать, кто является правообладателем. Система позволит нам проработать этот вопрос, чтобы каждый документ, который будет в этой системе, имел своего правообладателя», – рассказал Сергей Горохов, заместитель директора ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» по хранению аудиовизуальных документов и обязательного экземпляра.

