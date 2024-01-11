Архивы РТ вошли в топ-3 ПФО по числу оцифрованных дел

Подробнее об этом рассказала в ходе итоговой коллегии Госкомитета РТ по архивному делу глава ведомства Гульнара Габдрахманова.

В 2023 году объем архивного фонда увеличился, проведено оцифровка дел, уменьшена задолженность по передаче документов в архив. Активная работа проводится с муниципальными архивами. Было исполнено большое количество запросов социально-правового характера.

«За 2023 год нами исполнено более 71 тыс. запросов социально-правового характера для подтверждения стажа, заработной платы и права на льготы граждан, выходящих на пенсию, а также более 12 тыс. тематических запросов, в основном имущественного характера, и более 2 тыс. генеалогических запросов», - рассказала глава ведомства.