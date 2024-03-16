Асия Тимирясова: Сделать свой выбор — это значит выразить заботу о стране

«В эти дни мы все, граждане нашей страны, вместе определяем ее будущее. Сделать свой выбор — это значит выразить заботу о стране, проявить неравнодушие, свою гражданскую позицию. Сегодня на выборы мы пришли всей семьей, для нас это добрая семейная традиция. Вы знаете, есть прекрасная традиция встречать Новый год в кругу близких. Так и к выборам Президента России надо относиться как к встрече нового политического года.

Для нашей семьи сегодня произошло еще одно важное событие, наша старшая дочь впервые голосует и использует свое конституционное право. И я приглашаю всех сделать свой выбор, проявить гражданское участие и выразить поддержку курсу страны», - поделилась Асия Тимирясова.