Асия Тимирясова: Сделать свой выбор — это значит выразить заботу о стране

В России идет второй из трех дней голосования на выборах Президента РФ, которое будет проходить до 17 марта. Многие избиратели приходят на участки всей семьей. Так поступила и Асия Тимирясова, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова.

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Республика
16 марта 2024  11:33
Автор:
Владислав Косолапкин

«В эти дни мы все, граждане нашей страны, вместе определяем ее будущее. Сделать свой выбор — это значит выразить заботу о стране, проявить неравнодушие, свою гражданскую позицию. Сегодня на выборы мы пришли всей семьей, для нас это добрая семейная традиция. Вы знаете, есть прекрасная традиция встречать Новый год в кругу близких. Так и к выборам Президента России надо относиться как к встрече нового политического года.
Для нашей семьи сегодня произошло еще одно важное событие, наша старшая дочь впервые голосует и использует свое конституционное право. И я приглашаю всех сделать свой выбор, проявить гражданское участие и выразить поддержку курсу страны», - поделилась Асия Тимирясова.

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