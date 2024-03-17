Асия Тимирясова: В Центре общественного наблюдения продолжается работа

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Город
17 марта 2024  10:25
Автор:
Елизавета Черкина

15 марта в казанском ИТ-парке на улице Петербургская открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН) при Общественной палате РТ. В течение трех дней, то есть 15, 16 и 17 марта, наблюдатели следят за ходом голосования на выборах Президента РФ.

-  В Центре общественного наблюдения продолжается работа, - сказала «КВ» сегодня около полдесятого утра заместитель председателя Общественной палаты РТ, ректор КИУ имени В.Г. Тимирясова Асия
Тимирясова. - Сегодня в восемь утра я приступила к работе в  Центре общественного наблюдения. Отмечу, что на участках Татарстана, которые мы видим на камерах, прямо с утра началась активная работа. Очень большое количество избирателей. Нарушений не зафиксировано. На мой взгляд, инфраструктура общественного наблюдения сформирована очень хорошо. В ЦОН функционирует видеостена, на которую выведены экраны. С них мы можем наблюдать процесс выборов на избирательных участках.

Напомним, в России с 15 марта впервые в истории стартовали трехдневные выборы президента страны. Главу государства будут выбирать на 6 лет, то есть до 2030 года. В утвержденном бюллетене четыре кандидата. Это самовыдвиженец Владимир Путин, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

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