Ассоциация рестораторов РТ прокомментировала решение казанского кафе работать без QR-кодов

Татарстанская Ассоциация рестораторов и отельеров предложила казанскому кафе, которое пошло против системы и отказалось от QR-кодов, материалы с «красной зоны». Об этом «КВ» рассказал председатель правления ассоциации Михаил Шарипов.

«В нашей индустрии есть отдельно взятые люди, которые не до конца понимают, что речь идёт о жизнях людей», - сообщил Шарипов.

По словам председателя ассоциации, они готовы предоставить все доступные материалы о том, что происходит в «красных зонах», чтобы они вникли в суть проблемы.

Ранее «Казанские ведомости», сообщали, что в казанское кафе, решившее пускать посетителей без проверки QR-кодов, пришел Роспотребнадзор.