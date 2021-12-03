 Ассоциация рестораторов РТ прокомментировала решение казанского кафе работать без QR-кодов
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Ассоциация рестораторов РТ прокомментировала решение казанского кафе работать без QR-кодов

АРиО предложила кафе материалы с «красной зоны».

Город на связи
3 декабря 2021  01:45
Автор:
Карина Кострулева

Татарстанская Ассоциация рестораторов и отельеров предложила казанскому кафе, которое пошло против системы и отказалось от QR-кодов, материалы с «красной зоны». Об этом «КВ» рассказал председатель правления ассоциации Михаил Шарипов.

«В нашей индустрии есть отдельно взятые люди, которые не до конца понимают, что речь идёт о жизнях людей», - сообщил Шарипов.

По словам председателя ассоциации, они готовы предоставить все доступные материалы о том, что происходит в «красных зонах», чтобы они вникли в суть проблемы. 

Ранее «Казанские ведомости», сообщали, что в казанское кафе, решившее пускать посетителей без проверки QR-кодов, пришел Роспотребнадзор.

 

 

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