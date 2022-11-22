 Астрономические обсерватории Казани будут предложены в список наследия ЮНЕСКО
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Астрономические обсерватории Казани будут предложены в список наследия ЮНЕСКО

В предварительный перечень входят порядка 25 памятников культуры и природы со всей страны.

Город
22 ноября 2022  16:44
Автор:
Карина Кострулева

Россия готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО. Так, среди номинаций есть астрономические обсерватории Казани. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

На сегодня в предварительный перечень входят порядка 25 памятников культуры и природы со всей страны. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Нурлате открыли первый в Татарстане памятник мира и доброты в виде одуванчика, состоящего из отпечатков ладоней.

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