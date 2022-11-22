Астрономические обсерватории Казани будут предложены в список наследия ЮНЕСКО

Россия готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО. Так, среди номинаций есть астрономические обсерватории Казани. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

На сегодня в предварительный перечень входят порядка 25 памятников культуры и природы со всей страны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Нурлате открыли первый в Татарстане памятник мира и доброты в виде одуванчика, состоящего из отпечатков ладоней.