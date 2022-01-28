 КФУ подготовил досье для включения в список ЮНЕСКО своих обсерваторий
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КФУ подготовил досье для включения в список ЮНЕСКО своих обсерваторий

Пятитомный пакет документов отправят в штаб-квартиру ЮНЕСКО до 1 февраля.

Город
28 января 2022  09:19
Автор:
Ольга Ильина

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета внесут в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого ученые вуза подготовили номинационное досье. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

Пакет документов – а их пять томов – передадут в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже до 1 февраля. Вместе с документами ученые вуза подготовили 15-минутный фильм, сообщил директор Института международных отношений Рамиль Хайрутдинов.

Представители КФУ предполагают, что решение по астрономическим обсерваториям будет принято окончательно и опубликовано в 2023 году.

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