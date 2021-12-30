Aurus запустил вирутальный тур по своему заводу в Елабуге

Aurus запустили вирутальный тур по заводу в особой экономической зоне "Алабуга", сообщает пресс-служба Aurus.

Сейчас тур состоит из 35 панорам, вскоре проект будет расширяться. Создатели работают над эффектом присутствия во время прогулки по заводу.

Виртуальный тур расскажет об основных технологических процессах на производстве, от приема комплектующих, до тестовых испытаний сошедших с конвера автомобилей.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии елабужского автозавода Aurus по видеосвязи.