Авария оставила без воды часть домов Московского и Кировского районов Казани

Как сообщает телеграм-канал Московского и Кировского районов города, из-за аварии на сетях водоснабжения временно будет отключена подача воды в дома по следующим адресам:

Московский район

- ул. Б.Шоссейная, 6;

- ул. Восстания, 38;

- ул. Декабристов, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176;

- ул. Партизанская, 21, 25, 27.

Кировский район

- ул. Ильича, 28;

- ул. Л.Красикова, 13, 14, 18, 20;

- ул. Революционная, 45, 47, 49;

- ул. Ферганская, 3, 5.

Сроки отключения пока не установлены. Телефон аварийной службы МУП «Водоканал»: +7(843)231-62-60.