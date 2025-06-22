Авария оставила без воды часть домов Московского и Кировского районов Казани

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Город
22 июня 2025  11:57

Как сообщает телеграм-канал Московского и Кировского районов города, из-за аварии на сетях водоснабжения временно будет отключена подача воды в дома по следующим адресам:

Московский район
- ул. Б.Шоссейная, 6;
- ул. Восстания, 38;
- ул. Декабристов, 160, 162, 164, 168, 170, 174, 176;
- ул. Партизанская, 21, 25, 27.

Кировский район
- ул. Ильича, 28;
- ул. Л.Красикова, 13, 14, 18, 20;
- ул. Революционная, 45, 47, 49;
- ул. Ферганская, 3, 5.

Сроки отключения пока не установлены. Телефон аварийной службы МУП «Водоканал»: +7(843)231-62-60.

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