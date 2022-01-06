Авдонина о снижении заболеваемости коронавирусом: «Это необъективно»

Темпы заболевания ковидом в Татарстане продолжают снижаться, но сегодняшние показатели нельзя назвать объективными. Это обусловлено тем, что в период новогодних праздников многие жители республики просто не обращаются за помощью в медучреждения даже при наличии симптомов. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С 47-й недели прошлого года мы отмечали снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. На последней неделе 2021 года оно составляло 40%. На первой неделе нового 2022 года снижение также продолжено, но несколько темпы его снизились. По сравнению с предыдущей неделей снижение заболеваемости составляет только 10%», — сказала Авдонина.

По ее словам, в период январских каникул жители республики все реже обращаются за медицинской помощью.

«Это скорее всего связано с тем, что все-таки люди находятся на отдыхе: это каникулы, выходные дни. Многие разъехались. Вполне возможно, многие просто не обращаются за медицинской помощью при наличии каких-либо симптомов», — отметила спикер.

Авдонина также призвала бережнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать помощью врачей в случае если самочувствие человека ухудшилось. Своевременная диагностика коронавируса позволяет избежать тяжелых последствий заболевания, подчеркнула она.