 Недавно созданный российский авиалоукостер Citrus будет базироваться в Казани
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Недавно созданный российский авиалоукостер Citrus будет базироваться в Казани

Вторым городом для базирования лоукостера был выбран Омск.

Республика
8 декабря 2021  19:33
Автор:
Николай Лукоянов

Бюджетная авиакомпания Citrus, которая является перевозчиком холдинга S7 Group, выбрала два города, где будет базироваться. Этими городами стали Омск и Казань.

Такое решение было неслучайным, объясняют в авиакомпании: в этих городах остается неполный уровень удовлетворенности спроса клиентов, учитывая их население и экономику. Также в этих двух городах еще нет своего базового перевозчика.

«Мы видим большие возможности для развития рынка в Казани и Омске. Например, Казань по населенности сопоставима с Новосибирском или Екатеринбургом, а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше», – сообщил генеральный директор Citrus Григорий Давыдов.

Руководство Citrus продолжает вести переговоры с аэропортами других городов. Также компания приступила к отбору членов экипажа и бортпроводников.

Еще в июле 2021 года S7 Group объявила о создании низкотарифной авиакомпании Citrus. Маршрутная сеть нового перевозчика будет акцентирована на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе России.

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