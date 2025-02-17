Авиакомпания наказана за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса

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Республика
17 февраля 2025  17:09

Авиакомпания заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей за то, что не обеспечила пассажиров горячим питанием и напитками во время задержки рейса Стамбул – Казань в аэропорту Самары.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, инцидент произошел в декабре 2024 года из-за неблагоприятных погодных условий в Казани, вынудивших самолет совершить посадку в Самаре.

Некоторым пассажирам не было предоставлено питание и напитки, а часть пассажиров была вынуждена самостоятельно добираться до Казани.

После поступления жалоб, прокуратура провела проверку, выявив нарушение прав потребителей.

В результате, авиакомпании было вынесено представление, а Роспотребнадзор оштрафовал перевозчика за некачественное оказание услуг.

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