Авиакомпания «Туркменистан» возобновляет рейсы в Москву и Казань

С 1 мая 2025 года национальный перевозчик Туркменистана возобновляет полеты по маршрутам Ашхабад — Москва и Ашхабад — Казань. Рейсы были временно приостановлены с 28 декабря 2024 года, сообщает ТАСС.

Билеты на возобновленные рейсы уже поступили в продажу. Пассажиры смогут вновь воспользоваться прямыми перелетами между столицами двух стран, а также между Ашхабадом и Казанью.

Ранее авиакомпания уже приостанавливала полеты в Москву — в августе 2023 года это было связано с ситуацией в воздушном пространстве российской столицы. Возобновление рейсов позволит укрепить транспортные связи между Туркменистаном и Россией.