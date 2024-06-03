Авиакомпания «Туркменистан» временно прекратила выполнение рейсов «Ашхабад - Казань»

По информации, опубликованной на официальном сайте авиаперевозчика, такое решение было принято 2 июня. Однако причины данной отмены не были озвучены.

Тем не менее, рейсы в Россию в целом продолжат выполняться. Например, пассажиры могут воспользоваться маршрутом «Ашхабад - Москва». Билеты на рейс из Ашхабада в Казань могут быть использованы для перелета в Москву на период временного прекращения полетов в столицу Татарстана. Путешественники могут также получить возврат средств за билеты, если они желают это сделать.

С 2 по 17 июня пассажиры, имеющие билеты на рейсы из Ашхабада в Казань и обратно, прибыв в Москву, смогут воспользоваться бесплатным трансфером в казанский аэропорт (а также в Московский аэропорт при прибытии из столицы РТ).

В настоящее время из Туркменистана в Российскую Федерацию выполняют рейсы две авиакомпании: «Туркменистан» и S7. Они осуществляют перевозку пассажиров в два российских города - Казань и Москву.