Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 1 июля запускает прямые рейсы между Казанью и Кировом

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает прямые рейсы между Казанью и Кировом с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

Рейсы будут выполняться в рамках субсидий, оплачиваемых Татарстаном и Кировской областью пополам. Полеты будут осуществляться несколько раз в неделю, о точных днях и времени вылета и прилета пока не сообщается.

«Эти рейсы – большой прорыв в экономике, потому что для жителей Кировской области Казань – одно из самых востребованных направлений как в туристических целях, так и по рабочим и семейным вопросам», – отметил губернатор региона Александр Соколов на Питерском международном экономическом форуме.

Ранее «КВ» сообщали, что авиакомпания «Россия» возобновила прямые рейсы между Нижнекамском и Москвой. Полеты будут выполняться ежедневно.