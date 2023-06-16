 Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 1 июля запускает прямые рейсы между Казанью и Кировом
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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 1 июля запускает прямые рейсы между Казанью и Кировом

Рейсы будут субсидированными.

Город
16 июня 2023  17:10
Автор:
Валерий Саидов

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает прямые рейсы между Казанью и Кировом с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Татарстана.

Рейсы будут выполняться в рамках субсидий, оплачиваемых Татарстаном и Кировской областью пополам. Полеты будут осуществляться несколько раз в неделю, о точных днях и времени вылета и прилета пока не сообщается.

«Эти рейсы – большой прорыв в экономике, потому что для жителей Кировской области Казань – одно из самых востребованных направлений как в туристических целях, так и по рабочим и семейным вопросам», – отметил губернатор региона Александр Соколов на Питерском международном экономическом форуме.

Ранее «КВ» сообщали, что авиакомпания «Россия» возобновила прямые рейсы между Нижнекамском и Москвой. Полеты будут выполняться ежедневно. 

 

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