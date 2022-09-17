 Авиарейс Москва-Ижевск из-за тумана сел в аэропорту Нижнекамска
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Авиарейс Москва-Ижевск из-за тумана сел в аэропорту Нижнекамска

Самолет прибудет в столицу Удмуртии к к 12:50.

Россия/Мир
17 сентября 2022  12:30
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня ночью рейс Аэрофлота 1295 «Шереметьево — Ижевск» ушел на запасной аэродром в Нижнекамск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал гендиректор авиакомпании «Ижавиа» Александр Синельников.

«Его прилет в Ижевск ожидается в 12:50. Осень традиционно период, когда высок риск появления туманов и нарушения регулярности полетов», — написал Синельников.

Напомним, в начале августа в аэропорту Казани экстренно сел авиарейс Москва-Омск из-за плохого самочувствия пассажира. Как выяснилось, во время полета 33-летний мужчина потерял сознание, поэтому экипаж решил снять его с рейса. От госпитализации он отказался.

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