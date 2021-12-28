 В январе запустят авиарейсы из Казани в Элисту
news_header_top_970_100

В январе запустят авиарейсы из Казани в Элисту

Полет будет длиться два часа.

Город
28 декабря 2021  14:38
Автор:
Николай Лукоянов

Авиарейсы из Казани в столицу Калмыкии Элисту запустят в январе. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«3 января запускаются новые авиарейсы из Казани в Элисту. Жители Татарстана смогут летать в один из самых экзотических регионов России дважды в неделю, по понедельникам и пятницам», – отмечают в прсс-службе.

Из Казани самолет «ЮВТ-аэро» будет вылетать в 9:30, прибытие в Калмыкию назначено на 11:30. Вылет из Элисты будет производиться в 12:30. В казанский аэропорт самолет будет прилетать в 14:35.

Ранее сообщалось, что казанский международный аэропорт перешел на зимнее расписание. Появились как новые внутренние направления, так и международные рейсы.

 

 

Новости
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 61,1%
Газ с Самосыровской свалки начнут превращать в электричество в 2023 году
С января 2022 года из Казани запустят авиарейсы в Магнитогорск
В Татарстане увеличат количество придомовых лагерей для борьбы с деструктивной молодежью
Путин: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 90%
Петицию в защиту ректора КФУ Ильшата Гафурова, обвиняемого в убийстве, подписали примерно 700 человек
Российский космонавт с МКС поздравил альметьевцев с Новым годом
Сулейманов о будущем Минмолодежи РТ: нужно улучшить результаты