В январе запустят авиарейсы из Казани в Элисту

Авиарейсы из Казани в столицу Калмыкии Элисту запустят в январе. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«3 января запускаются новые авиарейсы из Казани в Элисту. Жители Татарстана смогут летать в один из самых экзотических регионов России дважды в неделю, по понедельникам и пятницам», – отмечают в прсс-службе.

Из Казани самолет «ЮВТ-аэро» будет вылетать в 9:30, прибытие в Калмыкию назначено на 11:30. Вылет из Элисты будет производиться в 12:30. В казанский аэропорт самолет будет прилетать в 14:35.

Ранее сообщалось, что казанский международный аэропорт перешел на зимнее расписание. Появились как новые внутренние направления, так и международные рейсы.