Авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены в Нижнекамск

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Республика
28 декабря 2024  08:48

На данный момент авиарейсы, направляющиеся в Казань из Томска, Сургута и Кемерово, изменили свой маршрут и теперь будут приземляться в Нижнекамске, на запасном аэродроме Бегишево. Это стало необходимым из-за временной приостановки приема и отправки воздушных судов в аэропорту Казани. Об этой ситуации сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Решение о перенаправлении рейсов было принято командиром воздушных судов. Ситуация продолжается до тех пор, пока не будут восстановлены регулярные полеты в Казани.

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