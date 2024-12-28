Авиарейсы из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены в Нижнекамск

На данный момент авиарейсы, направляющиеся в Казань из Томска, Сургута и Кемерово, изменили свой маршрут и теперь будут приземляться в Нижнекамске, на запасном аэродроме Бегишево. Это стало необходимым из-за временной приостановки приема и отправки воздушных судов в аэропорту Казани. Об этой ситуации сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Решение о перенаправлении рейсов было принято командиром воздушных судов. Ситуация продолжается до тех пор, пока не будут восстановлены регулярные полеты в Казани.