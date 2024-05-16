Автобус №74 в Казани временно изменит маршрут движения

В понедельник, 20 мая, автобус №74 «ДВВС – 10-й микрорайон» начнет курсировать по обновленному маршруту.

Дело в том, что на 2-й Туринской улице специалисты будут проводить строительство тепловода. График движения общественного транспорта не изменится, но ему придется искать объездной путь. Новая схема такая:

Оренбургский тракт

ул. Танковая

ул. Хусаина Мавлютова

ул. Братьев Касимовых

ул. Карбышева

ул. Профессора Камая

ул.Хусаина Мавлютова

проспект Победы

далее без изменений.

Окончание ограничений не указывается.