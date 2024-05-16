Автобус №74 в Казани временно изменит маршрут движения

В понедельник, 20 мая, автобус №74 «ДВВС – 10-й микрорайон» начнет курсировать по обновленному маршруту.
Дело в том, что на 2-й Туринской улице специалисты будут проводить строительство тепловода. График движения общественного транспорта не изменится, но ему придется искать объездной путь. Новая схема такая:
- Оренбургский тракт
- ул. Танковая
- ул. Хусаина Мавлютова
- ул. Братьев Касимовых
- ул. Карбышева
- ул. Профессора Камая
- ул.Хусаина Мавлютова
- проспект Победы
- далее без изменений.
Окончание ограничений не указывается.