Автобус №74 в Казани временно изменит маршрут движения

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Город
16 мая 2024  16:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В понедельник, 20 мая, автобус №74 «ДВВС – 10-й микрорайон» начнет курсировать по обновленному маршруту. 

Дело в том, что на  2-й Туринской улице специалисты будут проводить строительство тепловода. График движения общественного транспорта не изменится, но ему придется искать объездной путь. Новая схема такая:

  • Оренбургский тракт
  • ул. Танковая
  • ул. Хусаина Мавлютова
  • ул. Братьев Касимовых
  • ул. Карбышева
  • ул. Профессора Камая
  • ул.Хусаина Мавлютова
  • проспект Победы
  • далее без изменений.

Окончание ограничений не указывается.

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