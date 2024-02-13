«Автобусный марафон» посетил Бавлинский район

В Бавлах состоялась панельная дискуссия в рамках автобусного марафона «Татарстан — республика достижений». Местным жителям рассказали, что было сделано в республике и в Бавлинском районе.

Участие приняли депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета ГС РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, депутат Госсовета РТ, председатель Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, глава Бавлинского района РТ Ильяс Гузаиров. Модератором дискуссии выступил журналист, ведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Гости обсудили достижения Татарстана, национальные проекты, реализуемые под руководством Президента РФ.

Альберт Хабибуллин рассказал, больше всего жителей сел и деревень волнует их будущее. Отвечая на вопросы татарстанцев, он считает, что жителям нужно больше проявлять активность, потому что в части поддержки сельского предпринимательства, развития сельскохозяйственного производства очень многое делается в масштабах республики.

Беспокойство выражают татарстанцы и относительно нехватки кадров, особенно в образовательной и медицинской сферах. Несмотря на то, что этот показатель по республике ниже, чем по всей стране, тем не менее проблема есть. Решается она благодаря реализуемым программам. К примеру, жилищного строительства.

Помимо прочего, во время дискуссии спикеры поговорили о достижениях Бавлинского района в различных сферах.

Основой экономики Бавлинского района является промышленность, которая приходится на предприятия нефтедобычи.

За счет федеральных и республиканских программ, местного бюджета и внебюджетных средств в прошлом году построены и отремонтированы социальные объекты на общую сумму 824,5 млн рублей, в том числе ФАПы, сельские дома культуры, дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Крым-Сарай.

В эксплуатацию ввели 13,3 тыс. кв. метров жилья. В рамках программы «Наш двор» в 2023 году обновлены придомовые территории в 22 дворах многоквартирных домов сельских поселений. Всего с момента начала реализации республиканской программы отремонтировано 80 дворов, на которые выходят 93 многоквартирных дома.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.