Автобусный парк Казани пополнится новыми автомобилями

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Город
28 февраля 2024  16:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что городской парк пополнится 253 автобусами, а всего в Татарстане в рамках федеральный поддержки выделят 416 новых транспортных средств. 

Последнее массовое обновление в Казани было 6 лет назад. Проблема с транспортом очень актуально, так как за последние 5 лет разорилась почти половина перевозчиков. 

Например, маршрут на Сухую реку, сказал мэр города, сегодня обслуживают всего два автобуса вместо 18.

В электротранспорте ввели бескондукторную оплату из-за сильной нехватки водителей и кондукторов. Дефицит – почти 1,7 тысяч человек.

Ильсур Метшин отметил, что и так на муниципальном уровне создаются все условия для привлечения кадров: бесплатное обучение на водителей, предоставление общежития, прорабатываются вопросы предоставления жилья на условиях программы социальной ипотеки. 

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