Автобусный парк Казани пополнится новыми автомобилями

Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что городской парк пополнится 253 автобусами, а всего в Татарстане в рамках федеральный поддержки выделят 416 новых транспортных средств.

Последнее массовое обновление в Казани было 6 лет назад. Проблема с транспортом очень актуально, так как за последние 5 лет разорилась почти половина перевозчиков.

Например, маршрут на Сухую реку, сказал мэр города, сегодня обслуживают всего два автобуса вместо 18.

В электротранспорте ввели бескондукторную оплату из-за сильной нехватки водителей и кондукторов. Дефицит – почти 1,7 тысяч человек.

Ильсур Метшин отметил, что и так на муниципальном уровне создаются все условия для привлечения кадров: бесплатное обучение на водителей, предоставление общежития, прорабатываются вопросы предоставления жилья на условиях программы социальной ипотеки.