Автобусы-призраки, или Приключения казанского пассажира

Недавно заместитель главы исполкома Казани Ильдар Шакиров анонсировал разработку новой маршрутной сети общественного транспорта города. По его словам, эти изменения призваны сдержать рост автомобилизации в надежде, что хотя бы часть автомобилистов пересядет с личных «железных коней» на общественные. Поскольку, по идее чиновников, так им должно стать удобнее и комфортнее.

Как потомственный пешеход и регулярный пользователь казанского общественного транспорта могу сразу разочаровать муниципальную власть: изменение маршрутов вряд ли сподвигнет владельцев автомобилей прокатиться на автобусе. Они и с нынешними маршрутами плохо знакомы. К тому же те, кто регулярно пользуются автобусами, троллейбусами и трамваями, уже давно привыкли к имеющимся маршрутам. Их изменение может только запутать опытных пассажиров.

Чтобы человек захотел сменить теплое кресло своей машины на общество хмурых людей, толпящихся в одном месте, нужно добиться максимального комфорта во время поездки. Казанский общественный транспорт пока, мягко говоря, до этого недотягивает.

Пример из моей недавней пассажирской жизни. Остановка «Полет», 7.45, 33-й автобус. В сезон непогоды, когда на улице обувь в смеси грязи и снега, полы в транспорте настолько грязные, что случайно упавшая вещь должна быть немедленно отправлена в недра стиральной машины. Но люди стоят настолько плотно прижавшись, что не только вещь, мышь не прошмыгнет…

Отдельная история – это манера вождения водителя моего автобуса. Шумахер по сравнению с ним робкий птенчик, впервые отправившийся в самостоятельный полет. То, что после желтого сигнала на светофоре загорается красный, по всей видимости, для этого славного гонщика оказывается полной неожиданностью. Или будто его каждые 10 секунд кто-нибудь подрезает на дороге. Иначе невозможно объяснить, почему буквально перед каждым перекрестком он применяет экстренное торможение. Трогался с места этот представитель класса летунов тоже весьма резко: пару раз не успевая закрыть двери. Надпись внутри салона «Держитесь за поручни» не пустые слова. Этот совет реально может спасти жизнь, особенно пожилым.

Даже в воскресенье вечером, когда никто не опаздывает на работу, в двухвагонном трамвае 5-го маршрута я наблюдал столпотворение. Характерная деталь пассажирского быта – из-за большого желания некоторых попасть внутрь кто-то не успевает выйти на своей остановке. Особенно раздражает манера некоторых молодых и не очень людей носить за плечами рюкзак. Интересно, что такое большое и тяжелое они все время носят с собой – картошку? Ну как тут соблюдать социальную дистанцию? И куда должны втиснуться бывшие автомобилисты?

С раннего утра и до позднего вечера

Но главное условие перехода из автомобиля в общественный транспорт – он должен курсировать с раннего утра до позднего вечера! На деле после 9 вечера наш город как будто вымирает. На многих остановках Казани установлены специальные табло, на которых отражается время приезда машины того или иного маршрута. Однако время на табло и реальное время прибытия могут различаться как фотография в инстаграме и истинное лицо.

Чтобы не быть голословным, приведу еще парочку примеров из личного опыта.

20.45. Остановка «Братьев Касимовых». Мне нужен автобус 18-го маршрута. Потому что 55-й не ходит уже с обеда, 4-й трамвай курсирует раз в 40 минут, а с прочими транспортными средствами мне не по пути. Табло показывает, что 18-й должен прибыть с минуты на минуту. Однако после получасового ожидания я окончательно перестаю верить в его существование. И вызываю такси.

Практически аналогичная история случилась на днях, когда я возвращался с культурного мероприятия. 22.30, Ленинский садик. Ни вокруг, ни поблизости, ни на табло ни одного красного автобуса. Только одинокий 8-й троллейбус гордо проследовал мимо в направлении Деревни Универсиады.

Считаю, общественный транспорт Казани может спасти только две реформы. Во-первых, надо увеличить число машин, выезжающих на маршруты. Во-вторых, стоит увеличить время их работы хотя бы до 23.00, как в других городах-миллионниках: Самаре, Нижнем Новгороде или Екатеринбурге.