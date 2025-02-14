В Татарстан надвигается циклон, который принесет с собой метели

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Республика
14 февраля 2025  17:37

В Татарстан надвигается циклон, который принесет с собой сильные снегопады, метели и шквалистый ветер. Госкомпания «Автодор» обращается к водителям с настоятельной просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщила руководитель пресс-службы «Автодора» Мария Лапшина в интервью ГТРК «Татарстан», ожидается резкое ухудшение видимости, образование наката и гололедицы. «Просим водителей, планирующих поездки по трассе М-12, внимательно следить за прогнозом погоды, – подчеркнула она. – По возможности, отложите поездки до улучшения погодных условий. В условиях ограниченной видимости выбирайте умеренную скорость и не забывайте включать фары».

В случае возникновения трудностей на дороге, «Автодор» напоминает о возможности обратиться за помощью к службе аварийных комиссаров по короткому номеру *2323.

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В Татарстан надвигается циклон, который принесет с собой метели
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