«Автоградбанк» выплатил 260 млн рублей вкладчикам

Власти Набережных Челнов продолжают следить за ситуацией с выплатами вкладчикам «Автоградбанка», лицензия которого была отозвана 17 июня.

Как сообщил мэр города Наиль Магдеев, на сегодняшний день средства из фонда страхования вкладов получили 494 человека – это 258,2 млн рублей, в том числе 128 юридических лиц – 83,6 млн рублей.

Магдеев подчеркнул, что руководство города находится в постоянном контакте с временной администрацией банка и отстаивают интересы жителей.

«Меры, предпринятые Центробанком РФ, не обсуждаются. Но недоговоренностей и неясностей у жителей города не должно быть. Самое главное – интересы людей должны быть защищены», – заявил мэр.

Он добавил, что работа по выполнению обязательств перед клиентами «Автоградбанка» должна вестись в ежедневном режиме в рамках федерального законодательства.