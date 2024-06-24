«Автоградбанк» выплатил 260 млн рублей вкладчикам

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Республика
24 июня 2024  10:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти Набережных Челнов продолжают следить за ситуацией с выплатами вкладчикам «Автоградбанка», лицензия которого была отозвана 17 июня.

Как сообщил мэр города Наиль Магдеев, на сегодняшний день средства из фонда страхования вкладов получили 494 человека – это 258,2 млн рублей, в том числе 128 юридических лиц – 83,6 млн рублей.

Магдеев подчеркнул, что руководство города находится в постоянном контакте с временной администрацией банка и отстаивают интересы жителей.

«Меры, предпринятые Центробанком РФ, не обсуждаются. Но недоговоренностей и неясностей у жителей города не должно быть. Самое главное – интересы людей должны быть защищены»,  – заявил мэр.

Он добавил, что работа по выполнению обязательств перед клиентами «Автоградбанка» должна вестись в ежедневном режиме в рамках федерального законодательства.

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«Автоградбанк» выплатил 260 млн рублей вкладчикам
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