Автограф-сессии, викторины, шоукейс: программа активностей в «Городе Игр будущего»

news_top_970_100
Город
2 марта 2024  11:23
Автор:
Эндже Гарафиева

«Город Игр будущего» продолжает работу заключительных дней в «Казань Экспо». В 11.30 сегодня здесь стартует сеанс VR-рисования, в 12.00 – «МегаМозг», а в 13.00 — награждение победителей и участников фиджитал-гольфа.

В 13.30 будет организована викторина от VK Play «Как хорошо ты знаешь CS2?», затем в 13.50 выступит футбольный блогер Юлия Ляндруш, представитель фанатов бразильского клуба Palmeiras из Сан-Паулу.

В 14.00 начнется парад косплееров.

В 16.00 стартует шоукейс независимого лейбла Yummy Music.

В 17.30 состоится автограф-сессия футбольных блогеров Кефира, Эда и Гуда.

Также на малой сцене пройдут в 15.00 игры «Аналитики-разработчики» и «Кораблики» от «Школы 21» Сбера.

Закрывается город в 20:00.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Программа «Точка трезвости» помогла отказаться от алкоголя 75% семей в Татарстане
2,8 тысяч бесплатных услуг получил бизнес в Татарстане
Автограф-сессии, викторины, шоукейс: программа активностей в «Городе Игр будущего»
6,2 тысяч жалоб отправили неравнодушные к экологии татарстанские школьники за год
Зловонный полигон в Самосырово будут использовать для производства электроэнергии
«Экспертный клуб» обсудил развитие молодежной политики в Татарстане
Заработал голосовой робот, приглашающий татарстанцев на диспансеризацию
2,5 тысячи индонезийцев посетят столицу Татарстана в этом году