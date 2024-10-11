Автоинспекторы в Казани задержали наркокурьера с 900 граммами «синтетики»

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Город
11 октября 2024  12:15

В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали наркокурьера, который вёз из Подмосковья в Башкортостан около 900 граммов синтетических наркотиков.

Злоумышленник был остановлен на стационарном посту «Малиновка» для проверки документов. Нервное поведение водителя вызвало подозрения у полицейских, которые решили досмотреть автомобиль.

В результате осмотра в багажнике и салоне иномарки было обнаружено два свёртка в резиновой лодке и три аналогичных упаковки, а также пластиковая бутыль с синтетическим наркотиком.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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