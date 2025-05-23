Автокредиты в Татарстане: 5-е место в России несмотря на общее падение рынка

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), Республика Татарстан заняла пятое место среди российских регионов по объему выданных автокредитов в апреле 2025 года, приводит статистику ТАСС. Общая сумма кредитов на покупку автомобилей в регионе составила 4,88 млрд рублей.

В общероссийском масштабе рынок автокредитования демонстрирует противоречивую динамику. По сравнению с апрелем 2024 года объем выдачи сократился на 49%, составив 100,6 млрд рублей. Однако в месячном выражении наблюдается рост на 5,5% относительно марта 2025 года.

Эксперты связывают годовое снижение с несколькими факторами: повышением ключевой ставки, введением ограничений для заемщиков с высокой долговой нагрузкой и ростом утилизационного сбора. При этом в последние месяцы ситуация стабилизировалась благодаря субсидированию ставок и увеличению доли бюджетных автомобилей на рынке.

Помимо Татарстана, в пятерку лидеров по объему автокредитования вошли Москва (9,31 млрд рублей), Московская область (8,4 млрд), Санкт-Петербург (5,75 млрд) и Краснодарский край (5,02 млрд). Наибольшее сокращение выдачи зафиксировано в Красноярском крае (-58,4%) и Тульской области (-56%).