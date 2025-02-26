«Автомобилист» вырвал победу у «Ак Барса» в упорной борьбе

В напряженном матче в Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» со счетом 2:1. Первый период завершился голом хозяев на последних минутах. Во втором периоде Радэль Замалтдинов, впервые забросив шайбу в КХЛ, сравнял счет. Однако «Автомобилист» сумел выйти вперед, воспользовавшись нереализованным большинством казанцев. В концовке матча «Ак Барс» пытался спасти игру, реализовав большинство и сняв вратаря, но «Автомобилист» удержал победный счет.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Челябинске против «Трактора» 28 февраля в 17:00.