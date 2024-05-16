Автомобилистов предупредили о закрытии трассы М7 у деревни Иксуар завтра, 17 мая

Завтра, 17 мая, на трассе М7 около деревни Иксуар в Татарстане строители будут возводить пешеходный переход. В связи с этим, водителей предупреждают, что движение на участке будет полностью приостановлено с 00:00 до 02:00, затем ограничения будут введены в направлении Уфы и Москвы.

Время ограничений может быть изменено из-за продолжения (окончания) строительно-монтажных работ и погодных условий.

Днем 16 мая движение транспорта возле участка строительства было организовано по одной полосе в каждом направлении.