Автомобилистов предупредили о закрытии трассы М7 у деревни Иксуар завтра, 17 мая

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Республика
16 мая 2024  18:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 17 мая, на трассе М7 около деревни Иксуар в Татарстане строители будут возводить пешеходный переход. В связи с этим, водителей предупреждают, что движение на участке будет полностью приостановлено с 00:00 до 02:00, затем ограничения будут введены в направлении Уфы и Москвы.

Время ограничений может быть изменено из-за продолжения (окончания) строительно-монтажных работ и погодных условий.

Днем 16 мая движение транспорта возле участка строительства было организовано по одной полосе в каждом направлении.

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Автомобилистов предупредили о закрытии трассы М7 у деревни Иксуар завтра, 17 мая
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