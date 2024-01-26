Автомобилистов просят убирать машины для расчистки дворов

В предыдущие годы со всей столицы РТ за целый зимний сезон вывозили от 650 до 900 тысяч тонн снега.

Предприятия благоустройства делают все возможное, чтобы привести город в порядок как можно скорее. С привлечением дополнительной техники расчищают полосы общественного транспорта, внутриквартальные проезды, подъездные пути к магазинам и социальным объектам.

Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение предприятиям благоустройства к концу недели расчистить дороги с маршрутами общественного транспорта. Таким образом, предстоит расчистить от снега дороги протяженностью 554 км. При этом территории социальных учреждений практически полностью расчищены, передает пресс-служба мэрии.

«Критика казанцев понятна, она справедливая. Где-то не успевают дворы расчистить, внутриквартальные проезды, но движение для пешеходов и транспорта стараемся открыть в первую очередь у социальных учреждений, детсадов, школ, больниц, магазинов и остановок», - отметил Ильсур Метшин.

Мэр побывал в минувшую среду во дворе дома №54 корп. 3 на пр. Х.Ямашева. Территория высотки очищена от снега, свободен проезд к контейнерной площадке, продолжались работы по расчистке проезда вблизи дома. На этом участке в числе прочих трудится бригадир МУП «Городское благоустройство» Альберт Махмудов. Градоначальник расспросил его о том, как идет работа.

Бригадир рассказал, что в обычных условиях за день получалось очистить от снега целую улицу, а сейчас дворники не успевают, несмотря на то что спецтехники много. «В целом объем работы вырос втрое. При обычном снегопаде управляемся за час, осадки вывозятся одним или двумя «КАМАЗами» объемом 15 или 20 тонн. А сейчас уборка одной остановки занимает два-три часа, бывает и больше. Вывозим несколько 40-тонных «КАМАЗов», - рассказал он.

Усложняет работу и то, что замерзший из-за снижения температуры снег убирать тяжелее и дворникам, и технике. Трудности в уборке возникают и из-за припаркованных автомобилей жильцов.

«Жители машины не убирают, оставляют вдоль обочин, из-за чего тяжело убираться. Трактор может задеть автомобили, и нам сложно - идет большой поток машин, особенно в рабочие дни. Вот мы парковки чистим, а люди машины оставляют, но требуют, чтобы было чисто», - поделился проблемой Альберт Махмудов и призвал жителей не парковать свои автомобили вдоль дорог на время работы по очистке. «Жителям нужно с пониманием относиться, нужно убирать машины или хотя бы оставлять номера телефонов, чтобы мы могли им позвонить», - сказал он.

Ильсур Метшин поблагодарил за усиленную службу Альберта Махмудова и дорожные предприятия, которым приходится работать круглосуточно.

«Спасибо вам, в вашем лице всем, кто борется со стихией. За всю зиму мы вывозим до 900 тысяч тонн снега, а тут только на дороги первой категории выпало 800 тысяч тонн осадков. Уже многие буквально валятся от усталости, работают по две смены, но вместе мы выдержим», - обратился к Альберту Махмудову Ильсур Метшин.

Мэр Казани отметил, что дорожники и спецтехника работают преимущественно в ночь и до утра, а также в те периоды, когда движение не затруднено. В час пик технику с дорог убирают. «Все делается для того, чтобы в максимально короткие сроки сотни тысяч тонн снега вывезти и вернуться к нормальной жизни после снеговой бури», - резюмировал Ильсур Метшин.

Многие горожане жалуются в эти дни и на переполненные мусорные контейнеры. Для оперативного вывоза отходов со дворов жилых домов УК «ПЖКХ» усилило работу техники. Водители и грузчики регоператора, обслуживающего Казань и Западную зону Татарстана, работают в круглосуточном режиме.

Но от снежных завалов подъездные пути для вывоза отходов расчищены не во всех дворах, мешают и оставленные автомобили.

В УК «ПЖКХ» сообщили, что казанцы могут оставить заявки на вывоз отходов в телеграм-канале компании, если к контейнерной площадке уже можно проехать. В комментариях к посту необходимо прикрепить фото и видео переполненных контейнеров, проезд к которым расчищен от снега. Это необходимо, чтобы избежать простоя техники.

Отходы с этих площадок будут вывозиться в первую очередь, заверили специалисты компании.

Кстати

С начала января в Казани выпало 73,2 мм осадков - 159% от месячной нормы.