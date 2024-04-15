Автор книги «Слово пацана» напишет еще один роман о женских группировках

Роберт Гараев, автор популярной книги «Слово пацана», объявил, что работает над новым романом о женских преступных группировках. Тайны своих творческих задумок он приоткрыл РИА Новости.

Предыдущая работа Гараева «Слово пацана» стала бестселлером в России и получила широкое признание благодаря суровому изображению жизни казанского преступного мира. По мотивам проекта был снят сериал, получивший хвалебные отзывы за реалистичные диалоги и ярких персонажей, взятые из собственного опыта тех, кто жил в той самой Казани.

Теперь Гараев обращает свое внимание на другой аспект российского общества – следующая его работа будет об экс-участницах «бабских контор».