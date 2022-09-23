Автор проекта «КВ» победил во Всероссийском конкурсе на лучшее журналистское произведение 2022 года

Автор видеопроекта «Казанских ведомостей» Равиль Мукменов победил во Всероссийском конкурсе на лучшее журналистское произведение 2022 года.

Мукменов оказался среди 10 лучших журналистов страны, выбранных Союзом журналистов России. Автор видеопроекта «Снег Медиа» был отмечен за сюжеты «Синдром Дауна. «Аккумуляторная батарейка» для «солнечного» ребенка, «Большая нога — слоновая болезнь. Девять лет изоляции в четырех стенах» и «Собака-поводырь. Друг, помощник и спасатель». Эти видеоролики можно посмотреть в группе проекта по ссылке, а также в Телеграм-канале «КВ». В каждом из них рассказывается о людях и для людей. В центре невыдуманный герой в реальных обстоятельствах – это главное правило, по которому идут съемки для проекта.

«Идея проекта принадлежала генеральному диретору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову. Он как-то спросил, можем ли мы делать проект «о людях и для людей», с человеческими историями, настоящими и близкими. Я взял паузу, чтоб обдумать, три месяца она длилась. И потом я начал снимать – проект достаточно молодой, стартовал он в феврале этого года. Поэтому спасибо, наверное, за идею Шамилю Садыкову. А еще – всем моим героям, которые мне доверились и, не скрывая ничего, рассказывали мне о своей жизни. И еще хотел бы поблагодарить свою жену, которая стала моим главным критиком. Она всегда помогает мне словом и делом. Сегодня при вручении представитель Союза журналистов сказал мне о роликах: «Мы были шокированы!». И это очень хорошо, что мы можем удивлять даже своих коллег», – рассказал во время награждения Равиль Мукменов.

Конкурс ежегодно проводится Союзом журналистов России. В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 650 материалов. Заявок оказалось оказалось значительно больше, чем в прошлые годы.