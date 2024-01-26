Авторов и участников жестоких роликов привлекут к ответственности

Поправки предусматривают наказание за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, за призывы к подобным проступкам из корыстных, хулиганских побуждений, а также по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, сообщает «Парламентская газета». Провинившихся предложено штрафовать: граждан на 200 – 600 тысяч рублей, должностных лиц - на 300 – 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления подобных материалов. Протоколы об административном правонарушении смогут составлять как должностные лица Роскомнадзора, так и органов внутренних дел.