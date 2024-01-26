Авторов и участников жестоких роликов привлекут к ответственности

Такие поправки в КоАП и Уголовный кодекс Госдума приняла в первом чтении в четверг, 25 января.

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Газета «Казанские ведомости»
26 января 2024  08:43
Автор:
Наталья Миннуллина

Поправки предусматривают наказание за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, за призывы к подобным проступкам из корыстных, хулиганских побуждений, а также по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, сообщает «Парламентская газета». Провинившихся предложено штрафовать: граждан на 200 – 600 тысяч рублей, должностных лиц - на 300 – 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления подобных материалов. Протоколы об административном правонарушении смогут составлять как должностные лица Роскомнадзора, так и органов внутренних дел.

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