От колец до одежды: как в Казани прошел Open Space Market

Изделия ручной работы не перестают и сегодня пользоваться спросом. Это доказывает Open space market, на который съехалось тысячи гостей, чтобы преобрести себе лимитные украшения и вещи, а также сделать их самостоятельно на мастер-классах и послушать лекции от приглашенных гостей о бизнесе.

«Был юристом, стал ювелиром»

Сотни мастеров выстроились в огромные ряды внутри здания Ипподрома. В течении двух дней здесь можно найти все – начиная от детских игрушек, колец и сережек, заканчивая изделиями из глины, дерева и даже переработанного пластика.

Так, дизайнер Светлана Барсукова приехала из Санкт-Петербурга. Она работает с виниловыми пластинками – перекручивает их в кольца, серьги и другие украшения. Женщина рассказала, что сама придумала такую технику, повтора не найти нигде.

Open space market на казанском Ипподроме Фото: © Шазерезада Курбанова

В другом месте внимание множества посетителей привлекает стол с серебряными кольцами и подвесками. В украшениях камни, ограненные темным серебром. Работу над одним из колец ювелир Александр завершил прямо во время Open space market.

«Я сегодня спал всего два с небольшим часа, работы много. А занимаюсь ювелирным делом больше семи лет. Еще немного, и мой стаж как ювелира превысит мой стаж в пршлом как юриста», — рассказал Александр.

Как оказалось, мастер раньше весьма успешно работал в сфере судебных разбирательств, но в один момент полностью сменил сферу деятельности.

«Единственное, что я умел, помимо того, чтобы отбирать у людей заводы, газеты и пароходы, это ювелирное дело. Был конец ноября и так вышло, что за первый месяц на вынужденной новой работе я заработал больше, чем за месяц работы квалифицированным дорогим юристом. Правда, я потом понял, что это были праздничные месяцы и в январе и феврале пришлось „сосать лапу“. Но возвращаться уже не хотелось», — рассказал ювелир.

Доход Александра от продажи ювелирных изделий, по его словам, позволяет ему полностью посвящать время только этому ремеслу.

«Санкции научили работать с нашими материалами»

Open Space Market также открыл двери и для дизайнеров необычной одежды. Здесь можно приобрести авторские корсеты, платья, шляпы и плетеные сумки. Модницы с удовольствием мерили перчатки и кожаные поясы.

Привлек внимание и стол с декоративной посудой из глины. Ее создательница Елена Черкина,приехала из Кирова. Как оказалось, введенные санкции в начале повлияли на ее работу.

​ Open space market на казанском Ипподроме Фото: © Шазерезада Курбанова

«Сейчас я работаю с российской глиной. Раньше была итальянская, очень удобная для работы. Она не трескается и очень податливая. Потом ее перестали поставлять, пришлось переходить на новую. Сначала было сложно, не могла привыкнуть к работе с более жестким материалом, и по свойствам наша глина сильно отличается. Но ничего, привыкла, и сейчас все так же работаем», — рассказала Елена.

Работы мастеров сложно назвать дешевыми. Небольшие изделия, такие как кольца, серьги или игрушки начинаются от 500 рублей. Стоимость одежды и ювелирных укрышений доходит до 10-15 тыс. рублей.

Канечно же, гости смогли не только купить материальные вещи, но и вкусно поесть. Скульптурное мороженое, конфеты ручной работы, сбор чая – лишь малая часть того, что предложили жителям и гостям столицы.