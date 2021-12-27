Автотрасса Москва — Казань подорожала на 200 млрд рублей

Стоимость строящейся автотрассы Москва — Казань возрастет в цене на 200 млрд рублей. Ранее проект оценивался в 623 млрд рублей. Об этом «Ведомостям» сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15–20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом. Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими»,— заявил он.

Вице-премьер объяснил, что произошел рост стоимости металла на 30 млрд рублей, а также прирост зарплат строителей, на 46 млрд рублей. Помимо этого, трасса стала длинней на 15 км из-за необходимости соединить ее с существующей М7 «Волга» у Казани и пойти дальше на Екатеринбург. Хуснуллин отметил, что на пути пролегания трассы были обнаружены карстовые породы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что трассу М-12 Москва-Казань сдадут вовремя. В настоящее время уже готова пятая часть дороги.