Ахметова представила список красивых старинных татарских имен

С каждым годом молодежные пары все чаще выбирают для своих детей красивые старинные татарские имена. В числе популярных имен для девочек можно встретить Дильбар, Сююмбике, Сарвиназ, Зубейда, а для мальчиков — Исмагил, Мирсаит, Рамазан, Ислам и другие. Об этом сообщила Эльвира Ахметова, начальник управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ, в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!».

«Каждый ребенок приходит в этот мир с собственным счастьем», - отметила Ахметова, напомнив о народной мудрости, и выразила надежду на то, что в домах будет звучать больше детских голосов.

Ранее она упоминала, что в этом году мужчины чаще всего вступают в брак в возрасте 25-29 лет.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» начался сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Участники мероприятия подводят итоги Года семьи в Татарстане.

С 9 утра до 21 часа вечера в прямом эфире в студии появятся более 50 семей и 100 детей. Во время телемарафона зрители смогут услышать увлекательные истории знакомства семейных пар. Также в эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов, а в конце дня будет выбрано имя народного волшебника, которое определят зрители через социальную сеть «ВКонтакте».